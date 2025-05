Resultado da Lotofácil: 4 apostas do Espírito Santo faturam prêmio

O resultado da Lotofácil deixou quatro apostadores do Sul do Espírito Santo, felizes. Isso porque eles acertaram 14 números do Concurso 3396, sorteado nesta terça-feira (20) e faturaram R$1.812,68 cada .

De acordo com as Loterias Caixa, nenhum apostador acertou as 15 dezenas. Com isso, o prêmio estimado vai para R$ 5.000.000,00 no próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira (21).

Os números do resultado da Lotofácil 3396 foram 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22.

Distribuição da premiação

14 acertos

275 apostas ganhadoras, R$ 1.812,68

13 acertos

11177 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

95035 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

537849 apostas ganhadoras, R$ 6,00

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Apostas do ES que ganharam com 14 acertos

ARACRUZ/ES DIVINA SORTE LOTERIA DIVINA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.812,68 SAO GABRIEL DA PALHA/ES LOTERIA DOS AMIGOS LOTERIAS DOS AMIGOS LTDA ME 16 Fisico Não Simples 1 R$3.625,36 SERRA/ES LOTERIA JACARAIPE LOTERIA JACARAIPE LTDA-ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.812,68 SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$1.812,68