Resultado da Lotofácil: 5 apostas faturam prêmio no Espírito Santo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Lotofácil 3386 nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como de costume, milhares de apostadores acompanharam o sorteio na esperança de conquistar uma boa quantia em dinheiro.

Confira os números sorteados no concurso 3386 da Lotofácil:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

Em comparação com outras loterias, a Lotofácil oferece maiores chances de vitória. Afinal, o apostador precisa acertar 15 dezenas, mas também ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Veja as apostas ganhadoras no ES

BAIXO GUANDU/ES LOTERIA AYGUE LTDA LOTERIA AYGUE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.687,83 GUARAPARI/ES LOTERIA MUQUICABA CASA LOTERICA MUQUICABA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.687,83 SERRA/ES LOTERICA AVENIDA LOTERICA AVENIDA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.687,83 VILA VELHA/ES LOTERIA CANAL LOTERIA CANAL LTDA-ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.687,83 VILA VELHA/ES LOTERIA RIVIERA LOTERIA RIVIERA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.687,83

Caixa ainda vai divulgar número de ganhadores

Embora os números já tenham sido sorteados, a Caixa ainda não informou a quantidade de apostas premiadas nem os valores distribuídos por faixa. Portanto, o apostador que fez sua fézinha deve ficar atento ao site oficial da loteria, que atualizará os dados nas próximas horas.

Próximo sorteio da Lotofácil já tem prêmio estimado

Além disso, a Caixa já divulgou a estimativa de prêmio para o próximo concurso, o Lotofácil 3387, que será realizado nesta sexta-feira (10/05). De acordo com a previsão oficial, quem acertar os 15 números pode ganhar:

R$ 1.800.000,00

Entenda como funciona a aposta na Lotofácil

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis no volante. Logo depois, basta registrar a aposta até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo site da Caixa.

Bolões continuam sendo opção para aumentar as chances

Sobretudo para quem deseja gastar menos, os bolões da Lotofácil são uma alternativa vantajosa. O apostador divide o custo da aposta com outras pessoas e, em caso de vitória, compartilha também o prêmio. Assim, é possível aumentar as chances de acerto sem comprometer tanto o orçamento.