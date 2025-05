Resultado da Lotofácil: 7 apostas faturam prêmio no ES

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Lotofácil 3389 na noite desta segunda-feira, 12 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Milhares de brasileiros acompanharam o sorteio com expectativa, em busca da chance de mudar de vida.

A Caixa sorteou os seguintes números da Lotofácil 3389:

01 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Confira as apostas ganhadoras com 14 números no ES

CARIACICA/ES LOTERIAS SORTE GRANDE LOTERIA PONTO 5 LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 COLATINA/ES TARZAN LOTERIAS M L A BARROS E CIA LT 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 DOMINGOS MARTINS/ES PORTAL LOTERIAS PORTAL LOTERIAS LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 SERRA/ES CANTINHO DA SORTE LOTERIAS CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VILA VELHA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VITORIA/ES LOTERIA DA PRAIA CASA DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VITORIA/ES PINTE A SORTE DETROIT LOTERIAS DA SORTE LTDA 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 BOM JESUS DE GOIAS/GO LOTOMIL LOTERICA REZENDE LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 EDEIA/GO AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GOIANIA/GO AGENCIA LOTERICA ESMERALDA AGENCIA LOTERICA ESMERALDA LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 GOIANIA/GO AGENCIA LOTERICA MUNDIAL ENTRETENIMENTO MUNDIAL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GOIANIA/GO CORINGAO GOYANO RAMOS FERREIRA & TAVARES LTDA-ME 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 GOIANIA/GO GOIA DA SORTE CASA LOTERICA GOIA DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GOIANIA/GO LOTERIA POPULAR LOTERIA POPULAR LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GOIANIA/GO LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 GOIANIA/GO LOTERICA CAMPINAS LOTERICA CAMPINAS LTDA 16 Fisico Não Bolão 15 R$4.170,90 JATAI/GO AGENCIA LOTERICA RIO CLARO GARCIA E TOSTA LTDA – ME 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 MINEIROS/GO BANCA DA SORTE B.S. AGENCIA LOTERICA LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 MORRINHOS/GO LOTERIA CAMPOS LOTERIA CAMPOS LTDA. 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 NOVO GAMA/GO LOTERICA NOVO GAMA LOTERICA NOVO GAMA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTA HELENA DE GOIAS/GO OURO BRANCO BORBA E SIMOES LTDA – CLA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO LOTERIA MEGA SORTE AGENCIA LOTERICA FERREIRA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SILVANIA/GO LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TURVELANDIA/GO LOTERICA PONTO DA SORTE LOTERIA RODRIGUES & LOPES LTDA 15 Digital Não Bolão 6 R$2.085,42 ACAILANDIA/MA LOTERIA DA SORTE LOPES E GALDINO LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 COLINAS/MA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 IMPERATRIZ/MA LOTERIA CIDADE LOTERIA CIDADE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PINDARE-MIRIM/MA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 17 Fisico Não Simples 1 R$6.256,35 SAO JOSE DE RIBAMAR/MA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO VICENTE FERRER/MA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 AIMORES/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ARACUAI/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ARAXA/MG OURO DE MINAS LOTERIA OURO DE MINAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG CHAVE DA SORTE CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG CRUZADA DA SORTE CASA LOT CRUZADA DA SORTE LTD 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 BELO HORIZONTE/MG LOTERIA GOIANIA GILCA DO CARMO EXPEDITO LOTERIAS – CLA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG LOTERIAS SORTE MINAS LOTERIAS CRISTOVAO COLOMBO LTD 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG LOTERPRACA ZEBRA DE OURO LTDA 17 Multicanal Não Bolão 29 R$6.256,17 BELO HORIZONTE/MG RAINHA LOTERIAS RAINHA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELO HORIZONTE/MG TRILHA DE OURO LOTERIAS TRILHA DE OURO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Bolão 3 R$2.085,45 CONTAGEM/MG FERREIRA LOTERIAS FERREIRA E NOGUEIRA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CONTAGEM/MG LOTERIA NOVA CONTAGEM LTDA LOTERIA NOVA CONTAGEM LTDA 15 Fisico Não Bolão 3 R$2.085,45 CONTAGEM/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CONTAGEM/MG PARADA DA SORTE GN LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CONTAGEM/MG SORTE DOURADA LOTERIA MILAGRES LTDA 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 COROACI/MG LOTERICA MEGA SORTE LTDA LOTERICA MEGA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CORONEL FABRICIANO/MG BRINDE DA SORTE LOTERIA BRINDE DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG LOTERIA UNIAO DA SORTE CASA LOTERICA R & CIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 DIVINOPOLIS/MG LOTERICA FORTUNA LOTERICA CORDEIRO E FALEIRO LTDA. 16 Multicanal Não Bolão 18 R$4.170,78 GOVERNADOR VALADARES/MG CASA DO BARAO LTDA CASA DO BARAO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GUAXUPE/MG RODA DA FORTUNA Z & Z LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 IBIRITE/MG MAXIMA SORTE CHR LOTERIAS LTDA 17 Multicanal Não Bolão 30 R$6.256,20 ITUIUTABA/MG LOTERICA PLATINA LOTERICA PAES LEME LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 JUIZ DE FORA/MG BIG SORTE LOTERIA BIG SORTE LOTERIAS LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 LAGOA FORMOSA/MG LOTERICA LAGOENSE JORGE HUMBERTO DE CAMARGOS & CIA LTDA 18 Fisico Não Bolão 3 R$8.341,80 MERCES/MG PORTAL DA SORTE PORTAL DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 OLHOS-D’AGUA/MG POSITIVO LOTERIAS POSITIVO LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PARAOPEBA/MG DOIS DE OURO PARAOPEBA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PEDRO LEOPOLDO/MG LOTERIA SANTO EXPEDITO MONTEIRO E BAPTISTA LOTERIA E SERVICOS L 17 Fisico Não Bolão 20 R$6.256,20 PONTE NOVA/MG CAMPEAO DO PACHECO CAMPEAO DO PACHECO LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 POUSO ALEGRE/MG AMERICA LOTERIAS AMERICA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 POUSO ALEGRE/MG POUSO DA FORTUNA SCARELA LOTERIAS LTDA EPP 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO JOAO DEL REI/MG TIMOTHEO LOTERIAS TIMOTHEO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 UBERABA/MG LOTERICA DOS MILHOES LIMA E COSTA LTDA – ME 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 UBERLANDIA/MG LOTERIA DOM PEDRO II LOTERICA SAO JORGE LTDA 15 Multicanal Não Bolão 4 R$2.085,44 UBERLANDIA/MG SORTE GRANDE BOA NOVA LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VARGINHA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 AQUIDAUANA/MS LOTERIA ATLANTICO JOSE DILSON DA SILVA E CIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PONTA PORA/MS CASA LOTERICA BOA SORTE GERTRUDES LEITOLD & CIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PONTA PORA/MS LOTERICA PE QUENTE MATOS & CENTURION LTDA-ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 COCALINHO/MT LOJA TROPICAL SILVANE LUIZ DA FONSECA & CIA LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 CUIABA/MT LOTERICA BRASIL LOTERICA BRASIL LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 CUIABA/MT LOTERICA CASA DE KUBERA LOTERICA CASA DE KUBERA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CUIABA/MT LOTERICA TRES AMERICAS LOTERICA TRES AMERICAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAPEZAL/MT LOTERICA PARANA LUCIANO JOSE SPIELMANN EIRELI 17 Fisico Não Bolão 10 R$6.256,30 SORRISO/MT LOT POPOLUAR SHOPPING SAO DOMINGOS LOT POPULAR SHOPPING S DOMINGOS EIRELLI 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 VARZEA GRANDE/MT LOTERIA CAMISA 10 LOTERIA CAMISA 10 LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 ALTAMIRA/PA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Sim Simples 1 R$4.170,90 ANANINDEUA/PA CL SAO LUCAS WILLIAM S DA S CORREA EPP 16 Fisico Não Bolão 16 R$4.170,88 ANANINDEUA/PA CL SAO LUCAS WILLIAM S DA S CORREA EPP 16 Fisico Não Bolão 16 R$4.170,88 ANANINDEUA/PA LOTERIA MILIONARIA M P S ROSAS & CIA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BELEM/PA LOTERIA CABANAGEM LOTERIA ZAMOT-K LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 CAMETA/PA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 IGARAPE-MIRI/PA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PARAGOMINAS/PA LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PATOS/PB LOTERIA SAO JUDAS TADEU Good Luck Loterias Ltda 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTA RITA/PB CAMISA 10 LOTERIA CAMISA 10 LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PETROLINA/PE ESPORTIVA DO VALE ESPORTIVA RENASCER DO SAO FRANCISCO LTDA 15 Fisico Não Bolão 6 R$2.085,42 RECIFE/PE GUIA DA SORTE LOTERIA GUIA DA SORTE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RECIFE/PE MEGA SORTE BATISTA & SILVA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RECIFE/PE MEGALOTERIA TARGINO & GONZALEZ LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SURUBIM/PE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CORRENTE/PI CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TERESINA/PI LOTERIA PRÊMIO CERTO GOMES E SILVA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TERESINA/PI LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TERESINA/PI PORTO DA SORTE LOTERIA PORTO DA SORTE LOTERIA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ASSIS CHATEAUBRIAND/PR LOTERICA VERA CRUZ LOTERICA VERA CRUZ LTDA – ME 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 CAMPO MAGRO/PR LOTERICA BELLA SORTE LOTERICA DANIELLE & YOLANDA LTDA 16 Multicanal Não Bolão 12 R$4.170,84 CAMPO MOURAO/PR LOTERICA MINA DE OURO LTDA LOTERICA MINA DE OURO LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS KI SORTE LOTERIAS LTDA 16 Multicanal Não Bolão 17 R$4.170,78 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERIAS GENIO CASA LOTERICA GENIO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR LOTERICA GUAIRACA LOTERICA GUAIRACA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CURITIBA/PR ZANPEKA LOTERIAS ZANPEKA LOTERIAS LTDA 16 Multicanal Não Bolão 12 R$4.170,84 FOZ DO IGUACU/PR CATARATAS LOTERIAS CATARATAS LOTERIAS LTDA – ME 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Sim Simples 1 R$4.170,90 IPIRANGA/PR LOTERIAS IPIRANGA MANCINI & AMARAL LTDA 17 Fisico Não Bolão 11 R$6.256,25 LONDRINA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR LOTERICA BOA SORTE LOTERICA GRILO LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 QUERENCIA DO NORTE/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TAMARANA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 APERIBE/RJ LOTERIA DE APERIBE LOTERIA DE APERIBE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ARARUAMA/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CABO FRIO/RJ LOTERIA UNA SORTE LTDA LOTERIA UNA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 IGUABA GRANDE/RJ KES SORTE LOTERIAS LOTERIA DE IGUABA LTDA 17 Multicanal Não Bolão 18 R$6.256,26 ITAPERUNA/RJ PORTAL DA SORTE LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 NOVA FRIBURGO/RJ LOTERIA CAMPESINA LOTERIA ESPORTIVA CAMPESINA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 NOVA FRIBURGO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 NOVA FRIBURGO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ DIJAS LOTERIA LTDA DIJAS LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ DUMONT LOTERIA DUMONT SERVICOS LOTERICOS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ J J LOTS J J LOTS 16 Fisico Não Bolão 6 R$4.170,90 RIO DE JANEIRO/RJ LOT MOEDA DE OURO LOT MOEDA DE OURO 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOT SORTE GRANDE LTD LOT SORTE GRANDE LTD 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOT SORTE GRANDE LTD LOT SORTE GRANDE LTD 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS ARCADA LOTERIAS ARCADA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 17 Fisico Não Simples 1 R$6.256,35 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIO DE JANEIRO/RJ MEGAAMANIA LOTERIAS BOA CHANCE LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 SAO GONCALO/RJ LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VOLTA REDONDA/RJ BAZILIO LOTERIAS RDC LOTERIA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VOLTA REDONDA/RJ BAZILIO LOTERIAS RDC LOTERIA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GUAMARE/RN LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 NATAL/RN LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 COLORADO DO OESTE/RO LOTERICA MEGA SORTE LOTERICA MEGA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PORTO VELHO/RO LOTERICA CALAMA LOTERICA CALAMA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BARRA DO QUARAI/RS LOTERICA MABEL LOTERICA MABEL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BENTO GONCALVES/RS LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 PORTO ALEGRE/RS COELHAO DA SORTE LOTERIAS LOTERICA BERTOLDI LTDA – M E 18 Multicanal Não Bolão 35 R$8.341,55 PORTO ALEGRE/RS LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PORTO ALEGRE/RS LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 PORTO ALEGRE/RS ZONA SUL LOTERIAS LOTERICA ZONA SUL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTA CRUZ DO SUL/RS LOTERICA SANTA CRUZ LOTERICA SANTA CRUZ EIRELI 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTA MARIA/RS CAMOBI LOTERIAS CAMOBI LOTERIAS LTDA – EPP 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 SANTA MARIA/RS LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA 17 Fisico Não Bolão 8 R$6.256,32 SAO LEOPOLDO/RS LOTERICA LOMBAO LOTERICA LOMBAO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 VIAMAO/RS LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BALNEARIO CAMBORIU/SC LEAO DA SORTE MATTOS & MURARA LTDA 16 Fisico Não Bolão 13 R$4.170,79 BALNEARIO CAMBORIU/SC LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP LOTERICA BALNEARIO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BRUSQUE/SC LOTERICA DOM JOAQUIM REGILLI LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 CRICIUMA/SC LOTERICA CRICIUMA LOTERICA CRICIUMA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 FLORIANOPOLIS/SC LOTERICA INGLESES LOTERICA INGLESES LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ARACAJU/SE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ARACAJU/SE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TOMAR DO GERU/SE LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 AMERICANA/SP BALDIN LOTERIAS D.M.LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 AMERICANA/SP CACULA LOTERIAS AMERICANA COMERCIO DE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 AMERICANA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 ASSIS/SP LOTERICA DOIS IRMAOS LOTERICA DOIS IRMAOS DE ASSIS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BAURU/SP LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BAURU/SP LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BOITUVA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 BOTUCATU/SP BOA SORTE LOTERIAS SICLAMA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Bolão 7 R$2.085,44 CACHOEIRA PAULISTA/SP LOTERICA TOP REAL LOTERICA BARBETA LTDA 16 Multicanal Não Bolão 19 R$4.170,88 CAMPINAS/SP NACIONAL LOTERIAS LTDA NACIONAL LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CAMPINAS/SP NORTE SUL LOTERIAS NORTE SUL LOTERIAS LTDA 17 Multicanal Não Bolão 10 R$6.256,30 CARAGUATATUBA/SP LOTERICA PORTO NOVO LOTERICA PORTO NOVO LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 CASTILHO/SP LOTERICA PREMIADA J M LOTERICA CASTILHO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ESTIVA GERBI/SP LOTERICA SORTE MILIONARIA ESTIVA – LOTERICA E PRESTACAO DE SERVIÇO 16 Fisico Não Bolão 12 R$4.170,84 FRANCA/SP FRANLOTECA LTDA – ME FRANLOTECA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 FRANCA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 FRANCA/SP RANCHAO DA SORTE RANCHAO DA SORTE LOTEIRAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GUARARAPES/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GUARULHOS/SP RICOMANIA LOTERIA RICOMANIA LOTERIA LTDA ME 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 GUARULHOS/SP SANTOS DUMONT LOTERIAS SANTOS DUMONT LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 GUARULHOS/SP TREVO DA SORTE LOTERICA TREVO DA SORTE DE GUARULHOS LTD 18 Multicanal Não Bolão 22 R$8.341,74 ITAPEVI/SP LOTERICA UNICA LOTCA UNICA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ITAQUAQUECETUBA/SP E.M.Y LOTERICA E.M.Y LOTERIA CENTRAL LTDA. 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ITU/SP PLAZA LOTERIAS PLAZA ITU LOTERIAS LTDA 16 Multicanal Não Bolão 5 R$4.170,90 JUNDIAI/SP GERAL LOTERIAS BRITO E SILVA LOTERIAS LTDA ME 15 Multicanal Não Bolão 4 R$2.085,44 JUNDIAI/SP MAMORERAS LOTERIAS LTDA ME MAMORERA’S LOTERIAS LTDA ME 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 LARANJAL PAULISTA/SP CASA LOTERICA LARANJAL CASA LOTERICA LARANJAL PAULISTA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 MAIRIPORA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 MARILIA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 MARILIA/SP LOTERICA AQUARIUS LOTERICA AQUARIUS EIRELI ME 16 Multicanal Não Bolão 13 R$4.170,79 MONTE ALTO/SP CENTRO LOTERICO CENTRO LOTERICO MONTE ALTO LTD 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 OSASCO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 OSASCO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 OSASCO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 OSASCO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PIRACICABA/SP LOTERICA ESTRELA DA SORTE LOTERICA SANTA TEREZINHA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 RIBEIRAO PRETO/SP LOTERICA GALERIA LOTERICA VIEIRA E SENNA LTDA 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 SALTO DE PIRAPORA/SP LOTERICA CAMPO LARGO LTDA LOTERICA CAMPO LARGO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTO ANDRE/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTO ANDRE/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTO ANDRE/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SANTO ANDRE/SP LOTERICA CENTER SANTO ANDRE LTDA LOTERICA CENTER SANTO ANDRE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP LOTERICA SENADOR DA SORTE LOTERICA SENADOR DA SORTE LTDA. 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO CAETANO DO SUL/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP A PREFERIDA JK LOTERICA APOSTA DA SORTE LTDA 20 Fisico Não Bolão 13 R$12.512,63 SAO PAULO/SP AMARELINHO DA SORE LOTERIAS AMARELINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA 16 Fisico Não Bolão 13 R$4.170,79 SAO PAULO/SP BEZERRA DE MENEZES BEZERRA DE MENEZES LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 SAO PAULO/SP BOLAO PREMIADO LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP CASA LOTERICA DE SENA LTDA CASA LOTERICA DE SENA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP CASA LOTERICA W E CASA LOTERICA W E LTDA ME 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.085,44 SAO PAULO/SP COMPUSORTE LOTERIAS LTDA COMPUSORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP GAMD LOTERIAS LTDA GAMD LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP GIOTUR LOTERIAS GIOTUR LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTCA SAO PAULO LTDA LOTCA SAO PAULO LTDA ME 17 Digital Não Bolão 25 R$6.256,25 SAO PAULO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERICA CAMPO BELO LOTERICA CAMPO BELO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERICA ESTRELA PAULO ESTRELLA LOTERIAS LTDA 16 Fisico Não Bolão 4 R$4.170,88 SAO PAULO/SP LOTERICA LARGO 13 DE MAIO LOTERICA LARGO 13 DE MAIO LTDA – ME 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP LOTERICA SANSIL LTDA LOTERICA SANSIL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP MERCADAO LOTERIAS Casa Loterica Estrela Dourada 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP NOSSA SENHORA DE LOURDES TAÇA DE OURO LOTERIAS LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA 20 Fisico Não Bolão 13 R$12.512,63 SAO PAULO/SP REPLE LOTERIAS REPLE LOTS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO PAULO/SP REPLE LOTERIAS REPLE LOTS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SAO VICENTE/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SARUTAIA/SP SARUTAIA LOTERIAS SARUTAIA LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SOROCABA/SP J K PREMIOS LOTO 53 LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SOROCABA/SP SOROCABA SHOPPING LOTERIAS AMMAR LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Bolão 3 R$2.085,45 SUMARE/SP RICO LOTERICO CIDADE NOVA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 SUZANO/SP EFSZ LOTERIAS LTDA ME EFSZ LOTERIAS LTDA ME 18 Fisico Não Simples 1 R$8.341,80 TABOAO DA SERRA/SP LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TABOAO DA SERRA/SP TIO PATINHAS LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME TIO PATINHAS LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 TAPIRATIBA/SP LOTERICA PREMIADA LOTERICA TAPIRATIBA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ALVORADA/TO ALVORADA DA SORTE IVONEIDE PEREIRA MAIA & CIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 ANANAS/TO A T I PAPELARIA A T I PAPELARIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45 PALMAS/TO LOTERICA E HOJE LOJA II LOTERICA E HOJE A SORTE LTDA 16 Fisico Não Bolão 25 R$4.170,75 PARAISO DO TOCANTINS/TO LOTERICA ESTRELA DO NORTE MARTINS E RESENDE SERV LOT LTDA ME 16 Fisico Não Simples 1 R$4.170,90 PORTO NACIONAL/TO PORTO DA SORTE LOTERIAS PORTO DA SORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.085,45

Apostadores conferem bilhetes e aguardam premiação

Milhares de apostadores já conferem os bilhetes para saber se acertaram entre 11 e 15 números. Quem acertar os 15 números leva o prêmio principal. A Caixa deve divulgar em breve a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Caixa estima R$ 7 milhões para a Lotofácil 3390

A Caixa anunciou a estimativa de prêmio para o concurso 3390 da Lotofácil, que acontece nesta terça-feira, 13 de maio de 2025. O valor pode chegar a R$ 7.000.000,00.

Quem quiser concorrer deve apostar até as 19h do dia do sorteio, em uma lotérica ou pelo site oficial da Caixa.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil

Para apostar, o jogador precisa escolher entre 15 e 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,00. Quanto mais números o apostador incluir, maiores são as chances — e também o valor da aposta.

Resultado da Lotofácil 3389: veja o que os apostadores mais procuram

Quem pesquisa por “resultado Lotofácil 3389”, “números sorteados Lotofácil 12/05/2025” ou “prêmio da Lotofácil 3389” encontra aqui todas as informações confirmadas e atualizadas para conferir o bilhete com segurança.

Importante: A Caixa recomenda que os apostadores confiram os resultados nos canais oficiais antes de descartar os bilhetes.