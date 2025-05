Resultado da Lotofácil: cidade do ES tem 2 apostas ganhadoras

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso Lotofácil 3382 na noite deste sábado, 3 de maio de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio aconteceu às 20h e foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Veja os números sorteados na Lotofácil 3382

A Caixa sorteou as seguintes 15 dezenas no concurso 3382 da Lotofácil:

02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 15 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

A sequência trouxe várias dezenas altas, o que chamou a atenção de quem acompanha os resultados da modalidade.

Confira as apostas vencedoras com 14 acertos no ES

VILA VELHA/ES LOTERIA SANTA MONICA LOTERIA SANTA MONICA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.194,45 VILA VELHA/ES LOTERIA SANTA MONICA LOTERIA SANTA MONICA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.194,45

Apostador de Pernambuco leva o prêmio principal

Um apostador de Jaboatão dos Guararapes (PE) acertou os 15 números e levou sozinho R$ 1.383.714,42. Ele registrou a aposta em uma lotérica local e se tornou o único ganhador da faixa principal.

Caixa distribui prêmios em outras faixas

Além do prêmio principal, a Caixa também pagou prêmios para quem acertou 11, 12, 13 e 14 dezenas. Veja os valores fixos:

11 acertos : R$ 6,00

: R$ 6,00 12 acertos : R$ 12,00

: R$ 12,00 13 acertos: R$ 30,00

A Caixa calculou o prêmio para 14 acertos com base no número de ganhadores e na arrecadação total do concurso.

Saiba como apostar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, o apostador precisa marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3,00. A Caixa aceita apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site/app oficial.

Caixa divulga próximo concurso da Lotofácil

A Caixa confirmou o próximo sorteio da Lotofácil para segunda-feira, 5 de maio de 2025, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h.

