Resultado da Lotofácil: confira o sorteio AO VIVO

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 10 de maio de 2025, o concurso Lotofácil 3388, a partir das 20h (horário de Brasília). O evento ocorre no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), e promete premiar os apostadores que acertarem os 15 números sorteados.

A Lotofácil atrai milhões de brasileiros por oferecer maiores chances de ganhar em comparação a outras modalidades de loteria. Com apostas simples e valores acessíveis, o concurso 3388 movimenta casas lotéricas e plataformas digitais desde o início da semana.

Caixa divulga resultado da Lotofácil 3388 logo após o sorteio

A Caixa divulga o resultado da Lotofácil 3388 logo após o encerramento do sorteio. Os apostadores poderão conferir os números:

No site oficial das Loterias Caixa

Nas casas lotéricas credenciadas

Aqui, nesta página, atualizada em tempo real

Apostadores escolhem até 20 números na Lotofácil

Quem participa da Lotofácil escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. A Caixa premia quem acerta de 11 a 15 dezenas, sendo que o prêmio principal vai para quem acerta os 15 números sorteados.

Atualmente, uma aposta simples com 15 números custa R$ 3,00. Os interessados podem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio, presencialmente nas lotéricas ou de forma online, pelo site ou aplicativo da Caixa.

Prêmio da Lotofácil 3388 pode ultrapassar R$ 1,7 milhão

Com base na arrecadação, a Caixa estima um prêmio superior a R$ 1,7 milhão para quem acertar os 15 números da Lotofácil concurso 3388. O valor final será conhecido após o fechamento das apostas.

Guarde seu comprovante de aposta

A Caixa só paga o prêmio mediante apresentação do comprovante de aposta. Por isso, os participantes devem guardar o bilhete impresso ou digital com segurança.