Resultado da Lotofácil: ES tem 11 apostas ganhadoras

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, o sorteio do concurso Lotofácil 3380 no Espaço da Sorte, em São Paulo. Milhares de apostadores aguardavam com expectativa o resultado da edição, que movimentou casas lotéricas em todo o país.

Veja os números sorteados da Lotofácil 3380

A Caixa sorteou os seguintes números no concurso Lotofácil 3380:

02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Os apostadores que acertaram entre 11 e 15 dezenas têm direito a prêmios proporcionais conforme a faixa de acertos.

Próximo sorteio da Lotofácil acontece na sexta-feira (2)

A Caixa vai realizar o próximo concurso, Lotofácil 3381, na sexta-feira, 2 de maio de 2025, às 20h. A estimativa de prêmio é de R$ 1.800.000,00. Os jogadores podem registrar suas apostas até as 19h do mesmo dia, em lotéricas ou pela internet.

Entenda como jogar na Lotofácil

O jogador escolhe 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,00, com chances de prêmio a partir de 11 acertos. A Caixa oferece ainda as opções Surpresinha (números aleatórios) e Teimosinha (mesma aposta por concursos consecutivos).

Veja as probabilidades da Lotofácil 3380

A Caixa define as chances de acerto conforme o número de dezenas apostadas. Com 15 números, o apostador tem uma chance em 3.268.760 de acertar os 15. Já quem aposta 20 números aumenta a chance para 1 em 211.

Apostadores participam de bolões para aumentar as chances

Os jogadores também podem participar do bolão oficial da Caixa, que permite jogar em grupo. O valor mínimo é de R$ 12,00, com cotas a partir de R$ 4,00. Quanto mais números na aposta, maiores as possibilidades de vitória e de divisão dos prêmios.

Caixa paga prêmios da Lotofácil 3380 em até dois dias

A Caixa paga prêmios de até R$ 1.478,40 em casas lotéricas. Já valores acima disso devem ser retirados em agências bancárias, com apresentação de documento e CPF. Se o prêmio for maior que R$ 10.000,00, o pagamento ocorre em dois dias úteis.

Apostadores têm prazo para resgatar prêmio da Lotofácil

Quem acertou números da Lotofácil 3380 tem até 90 dias para retirar o prêmio. Após esse prazo, a Caixa repassa os valores ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Caixa realiza sorteios da Lotofácil de segunda a sábado

A Lotofácil realiza sorteios de segunda a sábado, sempre às 20h. Os apostadores podem acompanhar os resultados no site da Caixa, em aplicativos de loteria e nas transmissões ao vivo feitas pelo canal oficial da instituição.

Se você apostou na Lotofácil 3380, confira seu bilhete e veja se ganhou. Caso ainda não tenha jogado, aproveite a próxima oportunidade e registre sua aposta para concorrer ao prêmio milionário da sexta-feira.

Apostas ganhadoras com 14 acertos no ES

ALFREDO CHAVES/ES LOTERICA ALFREDO CHAVES LOTERICA ALFREDO CHAVES LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 ARACRUZ/ES MEGA MIX MEGA MIX LOTERIAS & SERVICOS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 COLATINA/ES TARZAN LOTERIAS TARZAN LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 LINHARES/ES CASAGRANDE DA SORTE CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME 17 Fisico Não Bolão 16 R$6.182,40 LINHARES/ES GLOBO DE OURO GLOBO DE OURO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 PINHEIROS/ES LOTERIAS TENTASORTE LTDA LOTERIAS TENTASORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 SAO GABRIEL DA PALHA/ES LOTERIA SAO GABRIEL LOTERIA SAO GABRIEL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 SERRA/ES LOTERIA CARAPINA LOTERIA CARAPINA LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 SERRA/ES REDE SHOW DA SORTE LOTERICA REDE SHOW DA SORTE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85 VILA VELHA/ES MAPA DA MINA W.D.COMERCIO LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.060,85