Resultado da Lotofácil: veja as apostas ganhadoras no Espírito Santo

O resultado da Lotofácil 3389 sairá nesta terça-feira, 28 de maio de 2025, às 20h, no canal oficial da Caixa no YouTube. O sorteio aconteceu conforme o cronograma regular, e milhares de apostadores acompanharam ao vivo em busca da tão sonhada chance de mudar de vida.

Os números sorteados na Lotofácil 3389

Para quem acertou as 15 dezenas, ganhará o prêmio principal. Já aqueles que fizeram 14, 13, 12 ou 11 acertos também levaram prêmios proporcionais, conforme a faixa de acertos.

Estimativa de prêmio para o próximo concurso

A Lotofácil 3390, com sorteio marcado para quarta-feira, 29/05/2025, tem estimativa de prêmio de R$ 1.800.000,00 para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Confira os ganhadores do Espírito Santo

Para quem deseja saber se houve ganhadores no Estado do Espírito Santo, é possível consultar os resultados detalhados no site oficial das Loterias Caixa. Lá, estão disponíveis informações sobre número de apostas premiadas, cidades dos vencedores e valores pagos por faixa de acerto.

Como acompanhar os próximos sorteios

O sorteio da Lotofácil acontece de segunda a sábado, sempre às 20h, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube. É uma excelente alternativa para quem gosta de acompanhar os resultados em tempo real e conferir se a sorte finalmente bateu à porta.