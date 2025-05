Resultado da Lotofácil: veja quem é o novo milionário

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira, 2 de maio de 2025, o sorteio da Lotofácil 3381, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso movimenta apostadores de todo o país em busca do prêmio principal.

Prêmio estimado da Lotofácil 3381 chega a R$ 1,8 milhão

A Caixa estima que o prêmio da Lotofácil 3381 será de R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números sorteados. Esse valor pode aumentar conforme o total de apostas realizadas até o horário limite.

Apostadores escolhem até 20 números para jogar

Na Lotofácil, os jogadores escolhem de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00. A Caixa paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Caixa transmite o sorteio da Lotofácil 3381 ao vivo

A Caixa transmite o sorteio da Lotofácil 3381 ao vivo, por meio do seu canal no YouTube. Os apostadores também podem assistir presencialmente no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Apostas para a Lotofácil 3381 seguem até as 19h

Os apostadores podem fazer seus jogos até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada, no site oficial da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

Caixa divulga resultado da Lotofácil 3381 após o sorteio

Logo após o sorteio, a Caixa divulga o resultado da Lotofácil 3381 em seus canais oficiais. Os jogadores podem conferir as dezenas sorteadas no site da instituição ou em portais especializados em loterias.

Jogadores resgatam prêmios em lotéricas ou agências

Quem acertar algum prêmio da Lotofácil 3381 deve apresentar o bilhete original. A Caixa permite o saque de prêmios de até R$ 2.112,00 em lotéricas. Valores maiores devem ser resgatados em agências bancárias da Caixa.

Probabilidade de acerto atrai apostadores para a Lotofácil

A Lotofácil é conhecida por oferecer boas chances de acerto. Em uma aposta simples, a chance de ganhar o prêmio principal (15 acertos) é de 1 em 3.268.760. Para 11 acertos, a probabilidade é de 1 em 11.

Jogadores usam estratégias para escolher números

Muitos jogadores analisam os números mais sorteados, alternam pares e ímpares ou evitam sequências. Apesar das táticas, o sorteio da Lotofácil 3381 é totalmente aleatório, e todas as combinações têm a mesma chance.

Resultado da Lotofácil 3381 garante premiação por 90 dias

Quem participar da Lotofácil 3381 deve conferir o resultado com atenção. A Caixa libera os prêmios por até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, o valor é repassado ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.