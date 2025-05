Resultado da Mega-Sena: única aposta do Caparaó fatura “bolada”

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quinta-feira (8), em São Paulo, o sorteio da Mega-Sena 2860. O concurso trouxe esperança para milhares de brasileiros que sonham em mudar de vida com um bilhete premiado. Os números sorteados foram:

02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou mais uma vez. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para sábado, 10 de maio de 2025, subiu para R$ 45 milhões.

Veja quem ganhou na Mega-Sena 2860 com 4 acertos no ES

ATILIO VIVACQUA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$25.909,13 GUACUI/ES LOTERIAS GUACUI LTDA Loterias Guaçui Ltda 6 Fisico Não Simples 1 R$25.909,13 NOVA VENECIA/ES LOTERIA CIDADE ALTA LOTERIA CIDADE ALTDA LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$25.909,13 PIUMA/ES GOL LOTERIA CASA LOTERICA GOL LTDA 6 Fisico Sim Simples 1 R$25.909,13

Como conferir o bilhete e resgatar o prêmio

Você pode conferir seu bilhete da Mega-Sena 2860 comparando os números apostados com os sorteados. Se acertar de quatro a seis dezenas, você tem direito a prêmio. Para resgatar valores de até R$ 2.112,00, basta ir até uma casa lotérica credenciada, com documento oficial com foto e CPF. Para valores maiores, você deve procurar uma agência da Caixa.

Próximo sorteio já está com apostas abertas

A Caixa já liberou as apostas para o concurso 2861, que será realizado no sábado (10/05). O prêmio estimado é de R$ 45.000.000,00. Você pode apostar até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Como jogar na Mega-Sena

Você participa do sorteio ao escolher de 6 a 20 números no volante da Mega-Sena. A aposta mínima custa R$ 5,00. Para facilitar, você pode usar a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete os mesmos números em concursos consecutivos.

