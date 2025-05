Resultado da Mega-Sena: única aposta do ES fatura ‘bolada’

O Resultado da Mega-Sena foi muito bom pelo menos para um capixaba. Isso porque uma única aposta do Sul do Espírito Santo faturou R$49.689,38, nesta quinta-feira (29), após ter acertado os cinco números no concurso 2869.

A aposta premiada foi feita por meio dos canais eletrônicos no município da Serra.

De acordo com as Loterias Caixa, nenhum apostador acertou a seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado vai para R$ 31.000.000,00 no próximo sorteio, previsto para este sábado (31).

Os números do resultado da Mega-Sena foram: 02-10-13-40-41-53.

A quina teve 41 apostas ganhadoras, que irão receber R$ 49.689,38 cada uma. Na quadra, foram 2.612 apostas ganhadoras. Cada uma irá receber R$ 1.114,23.

A Caixa Econômica Federal divulga o resultado da mega-sena todas as terças, quintas e sábados.