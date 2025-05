Resultado da Mega-Sena: veja aposta ganhadora dos R$ 45 milhões

O sorteio da Mega-Sena 2861 acontece neste sábado, 10 de maio, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 20h (horário de Brasília). A Caixa Econômica Federal estima que o prêmio principal pode chegar a R$ 45 milhões, caso haja um ou mais acertadores das seis dezenas.

Este valor milionário chama atenção de apostadores de todo o Brasil, especialmente daqueles que sonham em mudar de vida ou quitar dívidas. A Mega-Sena é conhecida por oferecer os maiores prêmios entre as loterias brasileiras, o que sempre gera uma grande mobilização às vésperas de cada sorteio.

Como apostar na Mega-Sena 2861

Quem ainda deseja concorrer ao prêmio da Mega-Sena concurso 2861 pode fazer sua aposta até as 19h deste sábado em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no portal oficial das Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 5,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, mas muitos apostadores preferem aumentar suas chances fazendo jogos com mais números ou participando de bolões.

Onde acompanhar o resultado da Mega-Sena 2861

O resultado da Mega-Sena 2861 será divulgado logo após o encerramento do sorteio. As dezenas sorteadas podem ser conferidas:

No site oficial das Loterias Caixa

No aplicativo Loterias Caixa

Em portais de notícias e redes sociais

e redes sociais Em casas lotéricas autorizadas

Para quem acertar quatro (Quadra) ou cinco números (Quina), também há premiação, com valores proporcionais ao número de acertadores.

Dica final

Para quem vai apostar de última hora: evite filas deixando sua aposta para perto das 19h. A demanda é alta, especialmente em finais de semana com prêmio acumulado. E lembre-se: jogar com responsabilidade é fundamental.