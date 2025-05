Reunião discute ações de mercado para a carne brasileira

A Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes) esteve representada na reunião da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, que aconteceu em Mato Grosso do Sul e discutiu temas que envolvem a atividade voltada para a criação de gado de corte.

Entre os membros da Comissão reunidos pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estava o produtor Wendius Henrique, que integra a Comissão Técnica de Bovinocultura da Faes e representa a Federação na Comissão Nacional.

