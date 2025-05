Ricardo Ferraço destaca importância do MEI em Presidente Kennedy

Nesta quarta-feira (28), o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, esteve em Presidente Kennedy para participar da programação da Semana do MEI (Microempreendedor Individual).

O evento foi realizado com o objetivo de valorizar e fortalecer o empreendedorismo local e regional, reunindo autoridades, empreendedores e representantes de diversas instituições.

Durante sua palestra, Ferraço destacou a importância do microempreendedor como agente transformador da economia, ressaltando o impacto positivo da formalização e da qualificação dos pequenos negócios para o desenvolvimento sustentável dos municípios capixabas.

“A força do Espírito Santo está na coragem e na criatividade de quem empreende. O microempreendedor é uma peça-chave para o crescimento das cidades, geração de emprego e distribuição de renda”, afirmou o vice-governador, ao abordar políticas públicas e iniciativas de incentivo ao empreendedorismo.

O prefeito Júnior, também destacou a relevância do evento para o município. “Nosso compromisso é oferecer oportunidades para que os pequenos negócios prosperem. Sabemos que o microempreendedor é fundamental para movimentar a economia local e gerar empregos. Ter o vice-governador aqui reforça ainda mais esse compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O encontro contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, inclusive de cidades vizinhas, além de representantes de entidades de apoio ao setor produtivo. A participação expressiva reafirmou o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento dos pequenos negócios como motor da economia local.

A Semana do MEI é uma iniciativa promovida em todo o país e, em Presidente Kennedy, a programação contou com oficinas, palestras e atendimentos especializados voltados aos microempreendedores, promovendo conhecimento e acesso a serviços essenciais para o crescimento dos negócios.

