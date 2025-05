Ricardo Ferraço visita Casa de Roberto e apoia revitalização

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), visitou na manhã desta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a Casa de Roberto Carlos, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. Acompanhado do prefeito Theodorico Ferraço (PP), ele recebeu um projeto de revitalização do espaço, que inclui a desapropriação de imóveis vizinhos e a construção de uma área dedicada à mãe do cantor, Lady Laura.

O projeto, apresentado oficialmente por Theodorico, tem uma previsão de investimento estimado em R$ 10 milhões e visa valorizar ainda mais a memória e a importância cultural do artista cachoeirense. A proposta é transformar o entorno da casa em um ponto de referência turística ampla, reforçando a ligação de Roberto Carlos com sua cidade natal.

Ricardo Ferraço se comprometeu a encaminhar o projeto ao governador Renato Casagrande (PSB) para avaliar a possibilidade de apoio do Governo do Estado à iniciativa. Além disso, destacou a importância da realização de diversas obras que estão sendo realizadas no município em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro.

Obras da macrodrenagem

Após a visita, a comitiva seguiu para o bairro Guandu, onde o vice-governador vistoriou as obras de macrodrenagem que estão em fase final. Nesta semana, uma importante via de ligação entre o bairro e a Avenida Beira Rio foi reaberta, após anos interditada. O trecho foi pavimentado e liberado após solicitação da prefeitura para acelerar os trabalhos da empresa responsável.

Também participaram da agenda o vice-prefeito Júnior Correia (Novo), o deputado estadual Bruno Rezende (União), a secretária municipal de Cultura, Larissa Patrão, além de vereadores, secretários e outras autoridades locais.