Rodovias em estado crítico viram tema de audiência na Assembleia

As condições das rodovias federais que cortam o Espírito Santo estarão no centro do debate na segunda-feira (26), às 10h, durante audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e Finanças da Assembleia Legislativa (Ales). A reunião, marcada para o Plenário Dirceu Cardoso, vai abordar tanto a precariedade da malha viária quanto os riscos à segurança dos motoristas.

Entre os temas em pauta estão os contratos de duplicação da BR-101, especialmente no trecho que liga o Espírito Santo à Bahia, e das BRs 262 e 259, entre João Neiva e Baixo Guandu. Também será discutida a pavimentação e duplicação da BR-342, entre Linhares e Ecoporanga, além da BR-381, que liga São Mateus a Minas Gerais. Esta última está sob responsabilidade do governo estadual, mas há um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados para que volte à gestão federal, com objetivo de viabilizar sua duplicação.

A preocupação com a segurança nas rodovias ganhou força após acidentes recentes com vítimas fatais na BR-101, em Anchieta e São Mateus. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), fez duras críticas à concessionária e cobrou respostas das autoridades federais.

“Quantas pessoas mais precisam morrer para que a BR-101 seja duplicada? A ponte sobre o rio Cricaré ficou interditada quase um dia inteiro. Há quanto tempo cobram pedágio? Quantas gerações ainda vão esperar por essa duplicação?”, questionou Mazinho, cobrando ações mais enérgicas da Ales.

Foram convidados para a audiência representantes da Ecovias do Arco Metropolitano (Ecovias 101), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT-ES). Também devem participar a Procuradoria-Geral do Estado, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) e a Procuradoria da República no Espírito Santo.

A expectativa dos parlamentares é pressionar os órgãos responsáveis e obter um cronograma mais claro para as intervenções nas rodovias federais que cortam o Estado.