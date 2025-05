Rompimento de adutora alaga avenida no Centro de Piúma e interdita via

Um rompimento em uma adutora da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) provocou o alagamento da Avenida Isaías Scherrer, no Centro de Piúma, na manhã desta sexta-feira (16). A via precisou ser interditada para obras emergenciais.

De acordo com a Prefeitura de Piúma, a Secretaria Municipal de Obras acompanhou os trabalhos de reparo, que foram executados pela própria Cesan. A Defesa Civil informou que, apesar do alagamento, nenhum imóvel foi atingido.

Em nota, a Cesan explicou que a tubulação rompida integra uma rede de reforço e que o fornecimento de água na cidade não foi afetado. Técnicos da empresa atuaram no local, concluindo os reparos ainda nesta tarde.

