Roubo de vacas: animais são resgatados após acidente em Nova Venécia

Uma câmera de segurança flagrou duas vacas caindo da carroceria de um veículo em movimento, nesta terça-feira (13), na Rua Maranhão, no bairro Beira Rio, em Nova Venécia.

Após o fato, descobriu-se que os animais foram roubados de um produtor rural. O dono das vacas, que havia divulgado o roubo nas redes sociais, foi até o local e reconheceu os animais.

No dia em que os animais foram roubados, na última segunda-feira (12), ele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar do Espírito Santo. Populares ajudaram no resgate das vacas.

