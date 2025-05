Rússia ataca Ucrânia com 273 drones após falha em diálogo

A Ucrânia enfrentou, neste domingo (18), o maior ataque com drones desde o início da guerra. Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 273 drones explosivos, sendo 88 interceptados e 128 desviados sem causar danos relevantes. A maioria dos alvos estava na região da capital, Kiev, mas as ofensivas também atingiram Dnipropetrovsk e Donetsk.

De acordo com os militares ucranianos, esse foi o ataque mais intenso já registrado com drones do tipo Shahed. O recorde anterior havia ocorrido na noite de 23 de fevereiro, com 267 unidades detectadas sobre o território ucraniano.

Na região de Kiev, uma mulher de 28 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de quatro anos, conforme informou o governador Mykola Kalashnyk.

O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, relatou ter abatido 21 drones ucranianos em diferentes regiões ao longo da madrugada e manhã de sábado (17).

A ofensiva russa ocorre em um momento de tensão diplomática, após o fracasso nas primeiras conversações diretas entre Moscou e Kiev em anos, realizadas na última sexta-feira (16). As partes não chegaram a um acordo de cessar-fogo, e o presidente russo, Vladimir Putin, recusou a proposta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de um encontro presencial na Turquia. Putin havia sugerido negociações diretas, mas não em nível presidencial, frustrando expectativas por um possível avanço nas tratativas de paz.

Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump declarou que pretende conversar por telefone com Vladimir Putin nesta segunda-feira (19), sinalizando possível articulação diplomática paralela por parte da oposição republicana.

Ainda no sábado, ao menos nove pessoas morreram em um ataque russo com drones contra um ônibus civil na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, elevando a tensão no cenário de guerra.

