Saiba os motivos de o preço do conilon ter caído com força

O valor do café conilon teve queda em abril, após atingir níveis recordes no primeiro trimestre do ano. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, a média mensal do preço recuou R$ 310,70 por saca de 60 kg, fechando o mês em R$ 1.692,32, queda de 15%.

