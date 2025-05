Saldo positivo: ES cria mais de 1.800 empregos formais em março

O Espírito Santo registrou a criação de 1.811 empregos com carteira assinada no último mês de março, de acordo com pesquisa divulgada pelo Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Quatro dos cinco grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no período, com destaque para o setor de serviços, que, sozinho, gerou um total de 1.077 novos postos – sendo 216 postos somente no segmento de alimentação.

Também se destacaram a indústria, com 673 novos empregos; a construção civil, com 639 novas vagas; e a agropecuária, com 93 postos formais. O setor de comércio registrou queda de 671 empregos no período avaliado. Entre os municípios que mais geraram empregos no mês, destaque para Aracruz (+ 1.046); Serra (+ 912); Cariacica (+ 287); Linhares (+ 256); e Anchieta (+142).

Apesar do desempenho positivo no mês de março, a pesquisa aponta que, em comparação com 2024, os setores geraram menos empregos. De acordo com o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, esses dados indicam que a geração de empregos formais no Espírito Santo está evoluindo em um ritmo mais lento este ano, quando comparado a 2024.

“Em 2024, tivemos um crescimento contínuo até o mês de abril e um início de ano com tendência de alta. Já em 2025, esse comportamento foi mais instável, com um pico expressivo na criação de vagas em fevereiro, mas uma desaceleração em março, no comparativo com o ano anterior”, explicou.

Empregos na saúde crescem 6,6%

Outro levantamento divulgado pelo Connect Fecomércio-ES com base nos dados do Mercado de Trabalho Formal (Caged-MTE) apontou que os empregos na área da saúde cresceram 6,6% no Espírito Santo no intervalo de um ano. A pesquisa abrange empregos com carteira assinada em hospitais, clínicas e outras instituições de saúde.

A pesquisa aponta que, em março de 2025, o Espírito Santo registrou 60.129 postos de trabalho formais no segmento, com 124 novas vagas no mês. Em comparação ao mesmo mês de 2024, o número total de empregos formais no setor de saúde cresceu 6,6%. Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica lideraram entre os municípios que mais geraram empregos na área da saúde em março, com 63, 30 e 21 novos postos, respectivamente.