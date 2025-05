Cantor Sandrera leva folk rock ao coração do Caparaó neste sábado (31)

Patrimônio da Penha, no coração do Caparaó capixaba, será o cenário para um encontro especial entre natureza e arte neste sábado, (31). É lá que o cantor e compositor Sandrera sobe ao palco do Bar Cultural Quintal da Villa para apresentar um show que passeia por sua obra autoral.

Com uma sonoridade que mistura folk rock, viola caipira, banjo, violino e a força da guitarra, Sandrera promete uma apresentação intensa e cheia de sentimento. O repertório traz faixas marcantes dos álbuns Prateleira, Quase Hippie e Estrada, Vã, Poesia, além de releituras que dialogam com sua identidade musical.

A apresentação tem um diferencial importante: contará com tradução em Libras, reforçando o compromisso com a inclusão e o acesso à cultura para todos. O show é viabilizado com recursos do FUNCULTURA, por meio do edital da SECULT, e conta com o apoio local do Quintal da Villa.

Sandrera é finalista do Prêmio Profissionais da Música (PPM) 2025, uma das maiores e mais respeitadas premiações do setor no país. Ele concorre na categoria Criação – Região Sudeste, ao lado de artistas de peso de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A final acontece entre os dias 28 e 30 de junho, em Brasília.

“Estar no Caparaó é estar em casa. Tem uma energia única aqui, que conversa direto com o que eu escrevo, canto e acredito. Preparei um repertório especial, com músicas como Lugar ao Som (com Zé Geraldo), Tá Freud Baia, que a galera canta junto, Rock’n Roll Mainha (com Landau), Moro na Lua, Caduca… Vai ser bonito demais!”, adianta Sandrera.

Serviço:

Show Sandrera – Folk Rock Poético no Caparaó

Local: Bar Cultural Quintal da Villa – Patrimônio da Penha – Caparaó

Data: 31 de maio de 2025 (sábado)

Horário: 20h

Acessibilidade: Tradução em Libras

Informações: (27) 99752-6565