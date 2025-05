São Mateus: chuva alaga ruas e causa transtornos

O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi atingido por fortes chuvas, nesta segunda-feira (12). O temporal provocou alagamentos em ruas e avenidas da cidade.

Além do comércio, as chuvas intensas também prejudicaram o funcionamento de escolas localizadas no balneário de Guriri. No total, foram cinco unidades educacionais afetadas. Por causa do grande volume de água que entrou nos estabelecimentos, as aulas foram suspensas.

A Defesa Civil também emitiu um alerta para o município de São Mateus devido à previsão de chuvas intensas nos próximos dias. Segundo o comunicado, a população deve estar atenta e tomar as precauções necessárias para garantir a segurança de todos. Estima-se que o volume de chuva possa ultrapassar 100 mm em 24 horas.

“A Prefeitura de São Mateus já colocou suas equipes a postos para atender a população. Em Guriri, todas as bombas foram acionadas para minimizar os alagamentos das vias principais, e equipes já estão realizando um estudo emergencial para reduzir os danos causados pelas fortes chuvas na cidade”, ressaltou a administração municipal.