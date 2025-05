São Mateus: mulher denuncia namorado e polícia apreende drogas e armas

Na última quarta-feira (30), uma ação conjunta entre o 13º Batalhão da Polícia Militar e o Grupo de Abordagem resultou em uma importante apreensão no município de São Mateus, no bairro Ayrton Senna. A operação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam que um casal havia alugado um imóvel na região para armazenar entorpecentes e armamentos.

Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço e, ao chegarem no local, chamaram por moradores, sendo atendidos por uma mulher. Questionada sobre a denúncia, ela afirmou que todo o material encontrado na residência pertencia ao seu namorado e autorizou a entrada da equipe policial.

Durante as buscas no imóvel, foram apreendidos: uma porção e 21 tabletes de maconha, 33 pedras de crack e uma porção de cocaína, além de 197 munições de diversos calibres, três carregadores de pistola, R$ 30,00 em espécie e diversos materiais utilizados no preparo e comercialização de drogas.

A operação resultou na detenção de duas pessoas, que foram conduzidas, junto ao material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.