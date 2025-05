São Mateus: Ponto de Cultura recebe apresentações e exibições; confira

Da próxima segunda-feira (19) até sexta-feira (23), acontecem em São Mateus, a exibição do documentário “Fibras Invisíveis” (19), a realização de uma residência artística (19 a 22) e a apresentação do espetáculo de dança “Jurembó” (23). As ações são gratuitas, voltadas para todos os públicos, e contam com recursos de acessibilidade em audiodescrição e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As ações são realizadas com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult, e produzidas pela Saravá Produções, em parceria com o ponto de cultura Belas Artes Projetos. O Evento foi idealizado por Maria Laura Cachoeira, bailarina, e Ronald Borges Junior, escultor e cineasta.

Exibição do filme “Fibras Invisíveis”

Na segunda-feira (19), a programação tem início no Cine Ritz São Mateus, localizado no Shopping São Mateus, com a exibição do documentário “Fibras Invisíveis”, dirigido por Ronald Borges Júnior.



O filme conta a história de três escultores: Agnaldo Gomes da Silva, Ronald Borges Júnior e Valdivino Artur Vieira (Vino), artistas que residem e se inspiram nos solos de Campo Formoso, na Bahia, para construção da sua arte, dando vida a obras distintas dentro do mesmo município. Por meio da linguagem audiovisual, são tecidas as relações históricas entre o território, os artistas e as esculturas.

Residência artística Saravá

Valorizar a cultura local, promover a interação entre a dança e o audiovisual, resgatar tradições enquanto promove a inovação. Estas são as diretrizes da residência artística Saravá, promovida pelos facilitadores e artistas, Maria Laura e Ronald, durante os dias 19 e 22 de maio, no ponto de cultura Belas Artes Projetos Culturais, em São Mateus.



Aberta ao público em geral, a atividade dá prioridade aos jovens artistas com idade entre 15 e 29 anos, residentes de bairros em situação de risco e vulnerabilidade social. Muito além da criação artística, que resultará em uma mostra realizada na sexta-feira (23), a proposta busca, por meio das artes, contar histórias de força, resiliência e memória. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

Espetáculo de dança “Jurembó”

No último dia da residência artística, na sexta-feira (23), o espetáculo “Jurembó” traz a sensibilidade da bailarina e artista criadora, Maria Laura Cachoeira. A partir das experiências dos escultores Vino, Agnaldo e Ronald — os mesmos retratados no documentário “Fibras Invisíveis” — a coreógrafa apresenta a persona feminina chamada “Jurembó”. Em uma reflexão sobre o lugar do profano e do sagrado, ela expõe, por meio de seus movimentos, narrativas e temperamentos dos universos artísticos retratados no filme.

Conheça os artistas responsáveis:

Maria Laura Cachoeira: Bailarina, produtora, improvisadora, coreógrafa e professora, a artista da dança transita entre as linguagens do jazz, balé clássico, dança moderna e contemporânea. Estudante no Bacharelado em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), a artista traz em seu currículo a atuação como criadora, produtora e bailarina em espetáculos de dança, teatro musical, audiovisual, festivais e eventos ligados à múltiplas linguagens artísticas.



Ronald Borges Júnior: Artista visual, fotógrafo, diretor, roteirista, poeta e escultor, Ronald Borges Júnior reside entre Salvador e Campo Formoso, ambos na Bahia. Sua obra audiovisual traz como principal elemento o Nordeste e suas referências artísticas, as quais imprime em obras que vão desde videoclipes até curtas, documentários e webséries. Sendo capaz de transitar entre diversas linguagens artísticas, ele une suas raízes com a dos territórios onde se inspira, adentrando o Nordeste e suas manifestações culturais.

Toda programação da residência artística conta com recursos de acessibilidade em audiodescrição e Libras. O projeto, organizado pela Saravá Produções, é realizado com recursos viabilizados pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult) – Governo do Espírito Santo.