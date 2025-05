São Pedro do Itabapoana prepara esquema de segurança durante festival

Representantes da Polícia Militar, da Secretaria de Cultura, da Secretaria Municipal de Turismo e lideranças comunitárias participaram, na noite de quarta-feira (29), de uma reunião para tratar da segurança do Festival de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana.

Considerado um dos eventos culturais mais importantes da região, o festival atrai moradores, turistas e artistas de várias localidades.

Durante o encontro, o grupo alinhou ações preventivas e operacionais com foco na tranquilidade do público nos dias de evento. O Aspirante a Oficial Walfran, comandante do 1º Pelotão da 15ª Companhia Independente, anunciou um esquema especial de policiamento. O plano inclui reforço no efetivo, presença de viaturas em pontos estratégicos e controle de acesso de veículos à área do festival.

A secretária municipal de Cultura destacou a importância do envolvimento comunitário na organização do evento. Lideranças locais também participaram ativamente da reunião, apresentando sugestões baseadas em edições anteriores e se colocando à disposição para colaborar com as autoridades.