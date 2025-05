Saúde: Dr. Bruno Resende destaca avanços no Espírito Santo

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) prestou contas à Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta sexta-feira (16). De acordo com dados da pasta, o governo estadual investiu R$ 5,2 bilhões na área da saúde em 2024. O balanço, referente ao terceiro quadrimestre do ano, foi apresentado em audiência pública conduzida pelo deputado Dr. Bruno Resende (União), presidente da Comissão de Saúde da Casa.

Desse total, R$ 3,26 bilhões vieram de recursos próprios, representando 15% da receita estadual de impostos — percentual superior ao mínimo constitucional de 12%, previsto na Lei Complementar nº 141/2012.

Durante a apresentação, o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann, destacou que os números refletem o período anterior à sua posse, ocorrida em janeiro de 2025. Um dos principais dados informados foi o número recorde de cirurgias eletivas realizadas em 2024: mais de 150 mil procedimentos em todo o estado.

Estado enfrenta alta na judicialização e surto de arboviroses

Apesar dos avanços, o secretário alertou para desafios significativos. A judicialização da saúde aumentou 21,6% em relação a 2023, totalizando mais de R$ 157 milhões em despesas. O Espírito Santo também enfrentou uma alta expressiva nos casos de dengue e chikungunya, com mais de 255 mil notificações em 2024. Para conter o avanço das doenças, foram investidos R$ 18,5 milhões no combate às arboviroses.

Expansão de serviços especializados é prioridade para 2025

Dr. Bruno Resende defendeu novos investimentos em serviços de alta complexidade. Ele citou a necessidade de implantar uma unidade de atendimento ao AVC em Linhares e destacou a ampliação da oncologia em diversas regiões do estado. Projetos como a instalação de um acelerador linear no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e a retomada das obras da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) em Vila Velha foram apontados como fundamentais.

“Essas ampliações colocam o Espírito Santo no caminho para ter a maior cobertura da política anti-câncer do país”, afirmou o parlamentar.

Autoridades e representantes de órgãos de controle participaram da audiência

Além de deputados e representantes da Sesa, estiveram presentes o assessor especial do governador Renato Casagrande, Jurez Vieira; a superintendente estadual do Ministério da Saúde, Berivânia Lisboa; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Márcio Flávio Soares Romanha; o promotor de Justiça Itamar de Ávila Ramos, do Centro de Apoio Operacional das Políticas de Saúde (Caops); e a defensora pública Maria Gabriela Agapito, coordenadora do Núcleo do Direito à Saúde da Defensoria Pública.

A próxima prestação de contas da saúde deve ocorrer ainda em 2025, seguindo o cronograma quadrimestral determinado por lei.