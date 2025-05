Sebrae une ES e MG para fortalecer o turismo no Caparaó

Uma parceria estratégica entre o Sebrae do Espírito Santo (Sebrae/ES) e o Sebrae de Minas Gerais (Sebrae/MG) promete transformar o turismo na região do Caparaó. A proposta é organizar e fortalecer os pequenos negócios locais, fomentar o fluxo de visitantes e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável na divisa entre os dois estados.

O projeto visa à estruturação da Estrada Parque Caparaó, um trajeto turístico que contorna o Parque Nacional do Caparaó, abrangendo atrativos naturais e culturais tanto do lado capixaba quanto do lado mineiro. A ideia é formar um circuito integrado com opções de hospedagem, experiências turísticas, cafeterias, restaurantes, trilhas, piscinas naturais e cachoeiras, entre outros.

O primeiro passo para viabilizar o projeto é a criação de uma governança interestadual. Para isso, nesta terça-feira (13), ocorreu o Workshop Governança sem Fronteiras ES/MG, no município mineiro de Espera Feliz. O evento marcou o início dos trabalhos conjuntos entre as instituições e lideranças locais.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, a iniciativa representa um esforço conjunto inédito entre as duas regionais do Sebrae. “Vamos oferecer um produto pensado para o turista, seja ele vindo pelo Espírito Santo ou por Minas Gerais. É um trabalho coordenado que visa fortalecer a região do Caparaó, com potencial para atrair visitantes de todo o Brasil e até do exterior”, destacou.

A primeira fase do projeto deve alcançar cerca de 150 empreendimentos locais. A proposta é integrar esforços em torno de sinalização turística padronizada, mapeamento de atrativos, melhorias na infraestrutura e conexão dos trechos que compõem a Estrada Parque.

O diretor-superintedente do Sebrae/MG, Afonso Rocha, destacou que a união do Sebrae dos dois estados será essencial para o sucesso da proposta. “A união entre as equipes dos dois estados é importante para o fortalecimento do turismo da região do Caparaó”, frisou Rocha.

O evento contou com a presença de autoridades e representantes de instituições envolvidas. Estiveram presentes o superintendente do Sebrae/MG, Afonso Rocha; o prefeito de Caparaó (MG), Diogenis Silva Miranda (MDB); além de lideranças políticas capixabas, como o vice-presidente do Consórcio do Caparaó e prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano (PSB); o prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão (PSB); e o prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos).

Representantes de agências de turismo, empreendedores e profissionais da cadeia produtiva do turismo também participaram do workshop, demonstrando o engajamento regional em torno da proposta.