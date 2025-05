Secretário de Administração de Cachoeiro é exonerado a pedido

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta quinta-feira (22), a exoneração, a pedido, do secretário municipal de Administração, Amós Marcelino. A publicação da decisão será feita no Diário Oficial desta sexta-feira (23). O atual Controlador Geral do Município e secretário interino de Relações Institucionais, Fernando Moura, assumirá interinamente a pasta.

A decisão foi tomada após Amós Marcelino colocar o cargo à disposição, diante de uma acusação veiculada em rede social envolvendo suposta facilitação a uma empresa na licitação de serviços de limpeza urbana do município — o que foi prontamente negado tanto por ele quanto pelo prefeito Theodorico Ferraço.

Ferraço lamentou a exposição do servidor e destacou a seriedade com que a gestão trata os processos licitatórios da Prefeitura.

“É palavra minha. Tomei conhecimento de uma notícia divulgada por um jornalista dizendo que o senhor Amós, secretário de Administração, estaria conversando sobre facilitação a uma empresa de lixo, referente à próxima concorrência que se realizará em breve. Devo dizer, com toda verdade, que em nenhum momento o senhor Amós teve qualquer participação na confecção desse processo de licitação. Tivemos o cuidado de fazer tudo conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas”, afirmou.

Ferraço também explicou que houve, sim, uma retificação no edital, de sua responsabilidade, justamente para evitar direcionamento e garantir a competitividade no processo licitatório. “A exigência de mil contentores (container de lixo) restringia a participação a uma única empresa nacional, o que poderia levar à anulação do edital. Corrigimos imediatamente”, pontuou.

O prefeito reforçou ainda que a decisão de afastar Amós se deu com o objetivo de garantir tranquilidade ao ex-secretário para que possa se defender. “Não há nenhuma denúncia formal ou reclamação contra o trabalho do senhor Amós durante todo o período em que atuou na administração. Aguardamos sua defesa e a apuração completa dos fatos. A verdade será esclarecida”, concluiu.

Amós Marcelino também se manifestou, destacando sua surpresa com as acusações e reafirmando a lisura de sua atuação à frente da secretaria.

“Agradeço a confiança que o prefeito Ferraço depositou em mim durante esse período. Reafirmo que todo o trabalho que desenvolvi foi pautado por critérios técnicos, profissionais e, acima de tudo, com honestidade, sempre respeitando as legislações vigentes e os limites legais”, afirmou.

Segundo Amós, a decisão de pedir exoneração foi tomada para ter liberdade na condução de sua defesa. “Recebi com muita surpresa essa denúncia. Pedi exoneração para me defender com tranquilidade. As acusações são completamente inverídicas — na verdade, mentirosas. Tomarei todas as medidas judiciais cabíveis para que os responsáveis sejam responsabilizados nos rigores da lei”, declarou.

Ele finalizou desejando sucesso à gestão. “Desejo sucesso ao prefeito nessa missão de seguir trabalhando pelo desenvolvimento de Cachoeiro”, disse.