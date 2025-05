Segunda-feira chuvosa: tempo instável e temperaturas mais baixas no ES

Esta segunda-feira (12) será de tempo instável no Espírito Santo. A mudança acontece por causa da umidade vinda do mar, trazida pelos ventos que sopram do litoral. Com isso, há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões capixabas.

No entanto, o volume de chuva deve ser menor nas regiões Norte e Noroeste, onde o tempo tende a ficar apenas nublado em alguns momentos.

As temperaturas máximas caem de forma mais acentuada, e o calor dá lugar a uma sensação de tempo fresco em boa parte do estado.

No litoral, o vento sopra com intensidade fraca a moderada. A expectativa é que o tempo continue instável nos próximos dias. Por isso, é bom sair preparado.

Confira a previsão completa para cada região:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C . Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C .

Na Região Sul , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C .

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C .

Na Região Serrana , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C . Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 22 °C .

Na Região Norte , variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste , variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C .

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.