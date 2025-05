Seguro rural: governo libera R$ 179 milhões; saiba como contratar

Como dizem, o agronegócio é a indústria a céu aberto e depende não apenas do trabalho e dedicação, mas das condições climáticas para florescer. Em tempos em que chuva demais ou estiagens prolongadas tiram o sono dos produtores, o seguro rural pode ser uma boa opção. Na última segunda-feira (5), foi publicada a Resolução 105, do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, que define o valor inicial para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para o ano de 2025. Do valor total de R$ 1 bilhão, previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada pelo Congresso Nacional, serão liberados, já no mês de maio, R$ 179 milhões. O restante do orçamento deverá ser liberado a partir do mês de junho.

