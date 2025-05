Sem desperdício: “xepa” do gengibre vira bioinseticida no ES

Aproximadamente 20% de todo o gengibre produzido no Espírito Santo é desperdiçado por falta de perfil para exportação, ou mesmo no momento do preparo do produto para venda. Mas essa realidade pode estar com os dias contados: toda sobra da especiaria poderá ser transformada em óleo essencial.

Em 2023, com o início do programa de Fortalecimento da Agricultura Capixaba (FortAC), desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), uma das demandas dos produtores de gengibre era justamente essa: dar uma destinação adequada ao que não serve para comercialização.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/pesquisa/sem-desperdicio-xepa-do-gengibre-vira-bioinseticida-no-es/