A semana começa com 86 vagas de emprego em Anchieta nesta segunda-feira (5). Para quem busca uma oportunidade para trabalhar basta procurar a agência do Sistema Nacional de Empregos (Sine). O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

Antes de sair de casa, confira a lista de documentos necessários no link abaixo.

Inspetor de qualidade, eletricista de força e controle, eletricista montador, técnico de planejamento, cozinheiro para quiosque e costureira industrial são algumas das vagas de emprego para mulheres e homens.

Confira no link a listagem completa de documentos, de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.