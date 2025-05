Seminário debate desafios fiscais e gestão municipal no Espírito Santo

A sede da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, em Vitória, recebeu nesta quarta-feira (15) o Seminário do Tesouro Estadual, evento que reuniu gestores públicos, economistas e técnicos para discutir os desafios da gestão fiscal nos municípios capixabas. A iniciativa contou com o apoio da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e teve como foco o fortalecimento das administrações municipais diante de um novo ciclo de mandatos.

Durante o encontro, temas como fiscalização tributária, controle de gastos e eficiência na arrecadação foram debatidos por especialistas de referência nacional. A presença da Amunes simbolizou o engajamento institucional dos municípios na construção de uma governança fiscal mais estratégica e colaborativa.

Representando o presidente da entidade, Lubiana Barrigueira, o diretor administrativo e financeiro da Amunes, Luiz Gonzaga Fraga, destacou a importância do seminário. “É um espaço essencial para troca de experiências e atualização técnica. A Amunes tem compromisso com o fortalecimento das prefeituras e com a melhoria da gestão pública”, afirmou.

Entre os palestrantes convidados estavam o economista Alberto Borges, diretor da Aequus Consultoria e ex-secretário da Fazenda de Vitória; o secretário municipal de Finanças de Rio Branco (AC), Wilson Leite; e o consultor técnico da Câmara dos Deputados, Gil de Carvalho. Eles abordaram temas como responsabilidade fiscal, equilíbrio orçamentário e inovação na arrecadação.

O seminário também lançou luz sobre os desafios enfrentados por prefeitos e equipes técnicas neste início de mandato, num cenário de retração econômica e demandas crescentes por serviços públicos. A expectativa é que os debates e propostas contribuam para a formulação de políticas fiscais mais eficientes e sustentáveis.

A Amunes reafirmou seu papel de articuladora entre os municípios e os demais entes federativos, reforçando o compromisso com ações que ampliem a capacidade de planejamento e execução orçamentária nas cidades do Espírito Santo.