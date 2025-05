Serra: solenidade de Corpus Christi terá programação com shows

No próximo dia 19 de junho, o bairro Barcelona, na Serra (ES), será palco da 13ª edição da Solenidade de Corpus Christi, promovida pela Paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Com o tema “Eucaristia, Banquete da Esperança” e o versículo “Estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc 22, 27), o evento promete reunir milhares de fiéis em uma grande celebração de fé, serviço e partilha.

Considerada uma das maiores do Espírito Santo, a solenidade contará com um dos destaques mais aguardados: a confecção de um tapete temático com mais de 1,4 km de extensão. O colorido tapete, feito por voluntários e membros da comunidade, será aberto à visitação pública durante todo o dia 19, e é o maior da Cidade da Serra e da Região Metropolitana, além de ser o segundo maior do estado.

Programação religiosa e espiritual

A preparação espiritual para a data começa no dia 14 de junho, com celebrações nas comunidades paroquiais. Já no dia 19, a programação começa cedo: às 9h, será celebrada a Santa Missa na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Barcelona.

Às 18h, a Praça Padre Jesimar Soares será o local da Missa campal, que será presidida por Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e concelebrada pelo pároco, padre Roberto Natal. Em seguida, os fiéis seguirão em procissão luminosa até a Igreja Matriz, onde a noite será encerrada com a Solene Bênção do Santíssimo Sacramento.

Encerramento com música e evangelização

Após a bênção, o público será convidado a continuar celebrando em um momento de alegria e evangelização. A Balada Santa animará os fiéis com o som do DJ JP da Imaculada, e o Evangeliza Show contará com a apresentação da cantora Aline Brasil.

Gesto concreto de solidariedade

Como em todos os anos, os organizadores reforçam o convite para que cada participante leve 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias assistidas pela comunidade e à Campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória.

Serviço:

Local: Bairro Barcelona – Serra – ES

Data: 19 de junho de 2025

Missa na Matriz: 9h

Missa Campal: 18h, seguida de procissão e shows

Informações: (27) 98129-9495 – Comissão de Corpus Christi (Júnior Ferreira)