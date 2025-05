Servidores de Mimoso do Sul entram em ‘estado de greve’

Servidores públicos de Mimoso do Sul decidiram entrar em “estado de greve” após assembleia geral extraordinária realizada no sábado (17), no plenário da Câmara Municipal. A medida, aprovada por unanimidade, é uma reação à falta de avanço nas negociações com a Prefeitura, especialmente quanto às reivindicações dos motoristas, operadores de máquinas e mecânicos do município.

O movimento é liderado por dois sindicatos: o Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Espírito Santo (SINDMOMMES) e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindipúblicos). Os representantes das categorias alegam que o prefeito Peter Costa não tem respondido aos ofícios enviados pelas entidades, o que agravou a insatisfação da base.

Segundo Ruben Tozato, presidente do SINDMOMMES, um ofício foi protocolado na terça-feira (20) junto à Prefeitura, comunicando formalmente a decisão e os motivos da mobilização. “O estado de greve é um aviso de que os trabalhadores estão se preparando para uma paralisação efetiva, caso não haja diálogo”, explicou.

Na mesma linha, o presidente do Sindipúblicos, Derly Gualandi Trugillo, reforçou que o estado de greve passa a valer para todos os servidores municipais. “Vamos comunicar oficialmente ao prefeito. Se ele continuar sem responder, será convocada uma nova assembleia para votar a greve geral”, declarou.

Diante do impasse, os sindicatos anunciaram que pretendem buscar apoio institucional e se reunir nos próximos dias com representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Procurado pela reportagem do portal AQUINOTICIAS.COM, o prefeito Peter Costa informou que não irá se manifestar sobre o caso.