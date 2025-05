Sol, nuvens e estabilidade: Confira a previsão para esta sexta

Nesta sexta-feira (15) será marcada por variação de nuvens e algumas aberturas de sol em todas as regiões do Espírito Santo. No litoral da região Nordeste capixaba, são esperadas pancadas de chuva rápida, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite.

Nas demais áreas do Estado, o céu permanece parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva ao longo do dia. As temperaturas seguem estáveis em todas as regiões, sem grandes alterações em relação aos dias anteriores.

É um dia típico de transição, com momentos de sol e nuvens, ideal para quem precisa sair de casa, mas com atenção redobrada no litoral nordestino, onde pode haver instabilidade passageira.

Confira:

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida, no começo e no final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, previsão de chuva rápida, em alguns momentos no litoral da região. Nas demais áreas, será nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde e final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Na divisa com o Estado de MG, aumento de nuvens e previsão de chuva a noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 25°C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, previsão de chuva, no começo e no final do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.