Sonho de infância: gêmeos se casam no mesmo dia com as melhores amigas

Um momento inesquecível marcou a Igreja São Sebastião, da Paróquia Sagrada Família, em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim: os irmãos gêmeos Yan Pedro Lachini Rosa e Kayan Luiz Lachini Rosa, ambos de 29 anos, selaram o matrimônio ao lado das mulheres de suas vidas — e melhor ainda, juntos.

Yan disse “sim” à Nádia Pariz Rangel, de 26 anos, enquanto Kayan uniu-se a Rafaela Linhares Pianzola, de 28. A cerimônia, carregada de simbolismo e emoção, foi mais do que um casamento duplo — foi a realização de um sonho antigo compartilhado desde a infância.

“Casar com o amor da nossa vida já é incrível, agora fazer isso ao lado do meu irmão gêmeo foi ainda mais especial”, revelou Kayan, emocionado. Já Yan reforçou a conexão única entre os dois: “Estamos juntos desde o berço, e pretendemos seguir com essa cumplicidade para sempre.”

Apesar do desafio de organizar uma cerimônia conjunta, as noivas, que também são melhores amigas, conduziram os preparativos com harmonia. “A gente só precisou alinhar alguns detalhes, mas como sempre nos demos muito bem, foi fácil chegar a um consenso”, contaram.

Clima de união

A lua de mel também segue em clima de união: o destino escolhido foi Porto Seguro, na Bahia, e os casais estão curtindo cada momento da viagem lado a lado, desde o embarque até os passeios.

E os planos para o futuro? “A ideia agora é que as esposas engravidem juntas, ou pelo menos próximas uma da outra. Ainda estamos decidindo isso em comum acordo”, brincaram os irmãos. E, para os curiosos de plantão, uma pergunta já tem resposta: “Não, as esposas nunca nos confundiram”, garantem, aos risos.