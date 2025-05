STF pode investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A iniciativa se baseia em suposta atuação do parlamentar nos Estados Unidos com o objetivo de influenciar negativamente a imagem e as decisões do Judiciário brasileiro.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Eduardo teria buscado apoio internacional para pressionar o sistema judicial do Brasil. “A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o sr. Jair Bolsonaro”, afirmou Gonet, em referência ao ex-presidente e pai do deputado.

A representação aponta que as articulações de Eduardo no exterior, especialmente junto a parlamentares e organizações norte-americanas, configuram possível tentativa de obstrução de processos judiciais em andamento no Brasil. O pedido de inquérito reforça a gravidade das acusações e será analisado pelo STF nos próximos dias.

Caso a investigação seja autorizada, Eduardo Bolsonaro poderá ser intimado a prestar esclarecimentos formais sobre sua atuação fora do país e os possíveis impactos na soberania das instituições brasileiras.