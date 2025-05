Sucesso! GCM e PM recuperam veículo roubado em Cachoeiro

Uma motocicleta com restrição por furto/roubo foi recuperada na noite da última quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, o veículo foi identificado após passar pelo cerco inteligente de videomonitoramento.

Duas viaturas foram acionadas e, em conjunto com a Polícia Militar, localizaram o veículo.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Cachoeiro.

