Superman ganha trailer épico cheio de ação e cenas inéditas

A Warner Bros. Pictures divulgou nesta quarta-feira (14), o novo trailer do aguardado filme ‘Superman’. O novo longa do amado super-herói sendo dirigido por James Gunn.

O trailer apresenta Clark, interpretado por David Corenswet, sendo entrevistado sobre suas atividades Superman, com o governo questionando suas ações. Além disso, podemos ver muitas cenas de ação, não só do Superman, mas de outros heróis como o Lanterna Verde, Senhor Incrível e Mulher-Gavião.

Superman, o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, traz o estilo característico do diretor James Gunn, o qual assume a nova história do super-herói original no recém-imaginado universo DC, com uma combinação singular de ação épica, humor e coração, um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente na bondade da humanidade.

Os CEOs da DC Studios, Peter Safran and Gunn, produziram o longa-metragem, com direção e roteiro de Gunn, baseado nos personagens da DC. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster.

Superman está previsto para estrear nos cinemas em todo o mundo no dia 10 de julho.

Veja o trailer oficial de Superman!