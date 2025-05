Suspeito de homicídio é preso com arma e drogas em Vila Velha

Homem foi detido pela Polícia Civil no bairro Normília da Cunha; ele já havia sido preso anteriormente e estava solto há menos de um mês.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu, na manhã dessa segunda-feira (26), um homem suspeito de um duplo homicídio ocorrido nesse sábado (24), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O suspeito foi localizado no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores, 40 munições, uma grande quantidade de substância semelhante à cocaína, além de matéria-prima e equipamentos para preparação de drogas.

De acordo com o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, também foram encontrados frascos de citrato de fentanil, substância considerada altamente perigosa e até 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a droga heroína.

“O uso não médico desse composto pode causar graves consequências à saúde individual e pública, a exemplo do aumento significativo de mortes por overdose associadas a opioides na América do Norte nos últimos anos. Ressaltamos que uma dose letal de fentanil pode ser extremamente pequena, cerca de 2 miligramas, podendo ser administrada por via venosa, ingerida, fumada ou inalada”, informou o delegado Cleudes Junior.

De acordo com as investigações, o suspeito seria um dos autores do ataque ocorrido no último sábado (24), quando criminosos chegaram de bicicleta em um bar, efetuaram vários disparos e fugiram em seguida pelo bairro.

“O detido tem histórico criminal e já havia sido preso em flagrante no final de março deste ano por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado. Ele estava em liberdade desde o final de abril e, conforme relatado aos investigadores, adquiriu a pistola apreendida por R$ 12 mil logo após ser solto”, disse o delegado.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a participação dele no duplo homicídio ocorrido no Jardim Marilândia.