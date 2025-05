Suspeito de praticar roubos de motocicletas é preso em Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (7), um homem suspeito de praticar roubos de motocicletas em Cachoeiro de Itapemirim foi preso após uma intensa perseguição policial. A ação foi coordenada pela Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio do setor de inteligência e videomonitoramento.

Segundo informações da GCM, o suspeito vinha sendo monitorado há alguns dias, após o setor de inteligência registrar imagens de dois indivíduos em uma motocicleta CG Titan vermelha, de placa clonada, cometendo crimes na cidade e fugindo para o distrito de Garrafão, em Itapemirim.

Com base nas investigações, foi realizada uma operação, onde viaturas da GCM foram posicionadas em pontos estratégicos das avenidas Aristides Campos e Francisco Lacerda de Aguiar, com apoio da central de videomonitoramento. O cerco foi acionado quando o suspeito foi flagrado no trevo do bairro Monte Belo.

Na tentativa de escapar, o homem empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando o trânsito. Segundo a GCM, o indivíduo avançou sinal vermelho, fez conversões proibidas e chegou a trafegar sobre calçadas, colocando pedestres em risco. No semáforo do trevo da Selita, os agentes tentaram realizar a abordagem, que foi ignorada. O suspeito retornou para a rodovia, sentido Cachoeiro x Safra.

Ele foi alcançado e cercado entre as viaturas da supervisão e da patrulha preventiva, próximo de uma fábrica de manilhas, sendo contido após resistência. A motocicleta utilizada por ele apresentava diversas irregularidades, como: chassi e número do motor raspados, além da placa clonada de outra moto, que pertencente a um morador de Cachoeiro.

A GCM ainda informou que, na mesma noite, por volta das 23h, dois indivíduos com as mesmas características haviam roubado uma CB Twister 250 branca no Centro da cidade, conseguindo fugir pela contramão, fato que também foi registrado em vídeo.

A motocicleta irregular foi apreendida e levada ao pátio credenciado do Detran. O suspeito, sem lesões, foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as providências legais.

Durante o registro da ocorrência, a chave da algema quebrou no momento da retirada, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para soltar o dispositivo com segurança. O capacete do suspeito, azul e amarelo, foi entregue ao advogado que acompanhava o caso.