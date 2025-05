Suspeito de tráfico é preso com 136 pedras de crack em Mimoso do Sul

Durante patrulhamento tático motorizado no município de Mimoso do Sul, a equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Praça das Mangueiras, na noite desta sexta-feira (3).

A ação teve início após a equipe receber uma denúncia anônima de um morador, que, temendo represálias, relatou que um indivíduo trajando casaco cinza, boné preto e bermuda jeans estaria comercializando entorpecentes no local. Com base nas informações, os militares intensificaram o patrulhamento na região e localizaram um homem com as características apontadas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma sacola branca sobre o balcão de um quiosque fechado. Ele ainda tentou forçar a porta do local para se esconder, mas foi alcançado e detido pela guarnição.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito dez pedras de substância análoga a crack em sua mão esquerda. No bolso da bermuda, foram apreendidas outras 56 pedras da mesma substância, além de R$ 187 em espécie, um telefone celular e uma faca de cor preta na cintura. Na sacola dispensada por ele, os militares encontraram mais 70 pedras de crack, totalizando 136 unidades da droga.

Questionado, o suspeito afirmou que havia adquirido os entorpecentes nas proximidades do local conhecido como “Pinicão” e que vendia cada pedra por R$ 10. Ao ser indagado sobre a identidade do fornecedor, preferiu permanecer em silêncio.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já é conhecido pelas forças de segurança do município por envolvimento com uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas na região.

O suspeito foi conduzido, sem lesões aparentes, à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o material apreendido também foi apresentado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.