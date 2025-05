Suspeito foge algemado após abordagem em Cachoeiro

Por determinação do Ciodes e com o apoio do videomonitoramento, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada na tarde desta quinta-feira (22) para averiguar uma motocicleta com restrição de furto, estacionada na rua Samuel Levy, em uma área já conhecida pelas autoridades pelo intenso tráfico e uso de entorpecentes.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes localizaram a motocicleta com as mesmas características da que constava no boletim de ocorrência. Diante da movimentação no entorno, o videomonitoramento foi acionado novamente para ajudar na identificação do responsável. Um homem trajando camisa preta e bermuda escura foi apontado como suspeito. Ele foi localizado nas proximidades e, ao ser abordado, confessou ter chegado com a moto.

No momento em que era conduzido até a viatura, o suspeito tentou fugir mesmo algemado, iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro. A fuga mobilizou outras viaturas da PM e da Guarda Municipal, e o homem acabou sendo alcançado nas imediações da ponte pedestre da Avenida Beira Rio. Durante a tentativa de fuga, ele caiu e sofreu uma lesão no quadril.

Enquanto os agentes retornavam à viatura, um segundo indivíduo tentou tumultuar a ação, incitando outras pessoas que estavam no local contra a guarnição, além de proferir xingamentos e palavras de baixo calão. Diante da situação, ele também foi detido por desobediência, obstrução e incitação à desordem.

Ambos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da região. A motocicleta — uma CB 300R de cor amarela, com queixa ativa de furto — foi removida para o pátio credenciado, onde ficará à disposição da Justiça.