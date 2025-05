Suzano busca eliminar resíduos de aterro em Cachoeiro

A unidade de bens de consumo da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, em Cachoeiro de Itapemirim (ES) deu mais um passo visando o rumo da sustentabilidade e da economia circular.

A empresa implementou um projeto inovador que transforma resíduos industriais em soluções com valor agregado, evitando o envio de toneladas de materiais ao aterro sanitário.

Entre as ações, o pó de papel coletado nos processos produtivos passou a ser enviado à Cerâmica São Francisco, onde é utilizado como combustível na fabricação de tijolos, contribuindo com a recuperação energética e reduzindo impactos ambientais. Já os resíduos de madeira são reaproveitados na fabricação de novos pallets e, ao fim da vida útil, também ganham destinação energética.

“É uma iniciativa que une responsabilidade ambiental e social, alinhada à nossa meta de zero resíduos para aterro em todas as operações. Em Cachoeiro, estamos transformando resíduos que antes seriam descartados em soluções com valor agregado, o que posiciona a unidade como referência em inovação ambiental dentro da Suzano”, destaca Vitor Tosta, Analista de Meio Ambiente da Suzano.

A iniciativa em Cachoeiro é mais uma tomada de ação que demonstra o empenho da Suzano em adotar práticas sustentáveis e o uso inteligente de recursos. A empresa investe continuamente em inovação, buscando soluções que integrem produtividade, preservação ambiental e geração de valor para as comunidades onde atua. Exemplos destas práticas são:

Restauração ambiental e monitoramento da biodiversidade: a Suzano já restaurou mais de 24 mil hectares de florestas com espécies nativas no Espírito Santo, Minas Gerais e sul da Bahia e monitora mais de 1.700 espécies da fauna e flora, incluindo 151 ameaçadas. A empresa mantém ações contínuas de proteção ambiental, como o canal Guardiões da Floresta e brigadas especializadas;

Caminhão 100% elétrico “Atlas” : utilizado em Aracruz (ES), o veículo reduz emissões de CO₂ em até 20% durante o transporte de celulose. É o primeiro do Brasil com tração de até 120 toneladas;

Investimentos em inovação e entrada no mercado têxtil: a Suzano adquiriu 15% da Lenzing AG, uma gigante austríaca fornecedora de fibra de celulose para os setores têxtil e de não-tecido, especializada em fibras sustentáveis. Com um investimento de R$ 1,3 bilhão, a Suzano já iniciou testes de novos produtos;

Embalagens sustentáveis: com destaque no mercado, a empresa realizou investimentos em papéis ecológicos para substituir plásticos de uso único, como copos e embalagens para alimentos. Além disso, expandiu sua presença internacional com a aquisição de fábricas nos EUA e mantém a meta de substituir 10 milhões de toneladas de plásticos até 2030.