Tecnologia no arábica: ES apresenta novidades aos produtores

O resultado de seis anos de pesquisas realizadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em que foram avaliadas diversas cultivares de café arábica no Espírito Santo, será apresentado nesta quarta-feira (7), no Dia Especial “Indicação de Cultivares de Café Arábica”, na comunidade de Brejaubinha, em Brejetuba.

Foram avaliadas cultivares de café arábica em 12 municípios das regiões das Montanhas, Caparaó e Noroeste do Estado.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/tecnologia-no-arabica-es-apresenta-novidades-aos-produtores/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui