Teleconsulta: Governo do Estado lança sala na Serra

O município da Serra ganhou uma sala de teleconsulta, que tem como objetivo agilizar a demanda por consultas médicas, bem como reduzir o tempo de espera.

O equipamento foi inaugurado, pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta segunda-feira (19), no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), em Jardim Limoeiro.

“Essa é mais uma parceria do Governo com a Prefeitura Municipal. Estamos organizando o serviço de teleconsulta em todo o Estado. Isso é muito importante, pois queremos que todos os municípios tenham salas para atendermos as pessoas com menor tempo de espera. Em algumas especialidades médicas há dificuldade em achar profissionais. Assim, a teleconsulta figura como uma opção de ampliar ao médico especialista. Essa é uma forma de adiantar uma consulta ou encaminhamento. Ao todo, estamos ofertando 10 mil consultas para a Região Metropolitana de Saúde. A tecnologia veio para ficar e nosso Governo está a utilizando muito”, afirmou o governador Casagrande.

Além do chefe do Poder Executivo estadual, também estiveram presentes o secretário estadual da Saúde (Sesa) Tyago Hoffmann e autoridades locais.

“A teleconsulta é uma ferramenta moderna que nos permite otimizar recursos, reduzir espera e garantir um atendimento mais humanizado e resolutivo para a população. Estamos trabalhando muito para chegar com esse serviço a todos os municípios do Espírito Santo”, comentou Hoffmann.