Tempo segue instável em parte do ES e pode chover; confira a previsão

A previsão do tempo para esta segunda-feira (19) indica um cenário com mais aberturas de sol em todo o Espírito Santo. No litoral capixaba, a expectativa é de pancadas de chuva rápidas no início da manhã e no final da tarde, intercaladas com períodos de tempo firme.

Nas regiões mais afastadas do litoral, especialmente na divisa com Minas Gerais, o dia será marcado por sol entre nuvens, com possibilidade de chuva esparsa em alguns momentos. Já na porção sul, abrangendo o Caparaó, a chance de chuva é baixa, predominando o tempo seco ao longo do dia.

Confira a previsão completa:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C . Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C .

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos no litoral da região. Nas demais áreas, será nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde e no final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.