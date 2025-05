Terror de cineasta capixaba ‘PRÉDIO VAZIO’ estreia nos cinemas

O filme de terror “Prédio Vazio“, dirigido pelo capixaba Rodrigo Aragão vai estrear nos cinemas de todo o Brasil no dia 12 de junho, com distribuição pela Retrato Filmes. No entanto, antes da estreia nacional, o filme terá pré-estreias especiais no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Financiado através do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult), o filme marca um novo momento na carreira de Aragão, conhecido por suas obras singulares no cinema de gênero.

O projeto já foi premiado na 28ª Mostra de Tiradentes e recebeu o Prêmio Retrato Filmes e garantiu um contrato de distribuição, além de um investimento total de R$ 100 mil para sua campanha de lançamento

A obra traz para o público sua originalidade, qualidade estética e pelo diálogo entre tradição e inovação no terror brasileiro.

A trama se passa na cidade de Guarapari e acompanha Luna, uma jovem que investiga o desaparecimento de sua mãe. Ao encontrar e seguir pistas, ela entra em um prédio antigo e abandonada, mas aparentemente habitado por almas abandonadas.

O filme transforma o cenário urbano e turístico em um ambiente sombrio e opressivo e propõe uma leitura singular do terror contemporâneo. É também o primeiro trabalho de Aragão ambientado em uma cidade, rompendo com os cenários rurais e naturais de suas produções anteriores.

Rodrigo Aragão é um nome consolidado no cinema nacional, com mais de 30 anos de carreira e obras como Mangue Negro, Mar Negro e O Cemitério das Almas Perdidas. Com exibição em mais de 152 festivais internacionais, Rodrigo conquistou 34 prêmios.

Sinopse:

Luna embarca em uma jornada para encontrar sua mãe, desaparecida no último dia de Carnaval em Guarapari. Ao investigar o caso, ela encontra um prédio antigo que aparenta estar vazio — mas que guarda presenças perturbadoras. Em um cenário onde o Verão se esvazia e o medo toma conta, Luna enfrenta segredos sombrios escondidos entre as paredes.