Terror no ar! Lívia Andrade estava em avião que sofreu pane

A apresentadora Lívia Andrade estava entre os tripulantes do avião que sofreu uma pane, nesta quinta-feira (29), durante uma viagem de Goiás para São Paulo.

O procedimento de emergência foi realizado após a aeronave apresentar falha no trem de pouso. Além da apresentadora, também estavam no avião o seu namorado Marcos Araújo e o DJ Sevenn.

Apesar do susto, a aeronave conseguiu pousar ser maiores complicações. Por meio das suas redes sociais, Lívia Andrade tranquilizou os seus seguidores e fãs.

“Tivemos todos um final feliz graças a Deus e graças a você aí do outro lado, a sua torcida, a sua oração”, disse.

